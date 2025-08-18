Спецпредставитель Путина рассказал о фейках в СМИ перед встречей Трампа и Зеленского

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о продвижении фейковых новостей в СМИ стран Европейского союза (ЕС) перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Фейковые новости ЕС продвигают ложные нарративы в преддверии "большого дня"», — отметил он в своей публикации, сопроводив ее соответствующей иллюстрацией.

Ранее Трамп назвал фейком сообщения о том, что он потерпел «крупное поражение», организовав саммит с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча лидеров США и Украины, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. После нее Трамп проведет многосторонние переговоры с европейскими лидерами.