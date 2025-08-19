Мир
03:06, 19 августа 2025

Генсек НАТО анонсировал обсуждение по отправке военных на Украину

Рютте: Отправка военных на Украину с Трампом не обсуждалась, но планируется
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

На встречах лидера США Дональда Трампа, глав Украины и ЕС вопрос об отправке на Украину европейских и американских военных «вообще не обсуждался», но вскоре он станет частью бесед. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, европейские чиновники постараются довести эти обсуждения до следующего уровня понимания «в ближайшие дни и недели».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не настаивает на перемирии в качестве условия для переговоров. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами в понедельник, 18 августа.

Саммит Трампа, руководителей стран ЕС и Зеленского прошел в Белом доме. Во время обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине Трамп остановил встречу, чтобы созвониться с российским президентом Владимиром Путиным. Вскоре эту новость подтвердил советник лидера РФ Юрий Ушаков.

