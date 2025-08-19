Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

Стармер: На встрече с Трампом и Зеленским удалось договориться «о многом»

В рамках прошедшей встречи между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и главами Европейского союза (ЕС) удалось договориться «о многом». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его цитирует телеканал CNN.

Такими словами Стармер описал итоги переговоров, покидая Овальный кабинет. Сейчас Зеленский, как и другие политики, завершают свой визит в Белый дом. От интервью журналистам глава Украины отказался.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась вечером в понедельник, 18 августа. После того, как их беседа закончилась, лидеры отправились к главам ЕС, чтобы вместе обсудить процесс мирного урегулирования на Украине.

Результатом саммита стало заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он начал подготовку к встрече российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Вскоре в США обозначили возможные сроки встречи глав государств.

Между тем, Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным, говоря о необходимости обсуждения территориальных вопросов на встрече с российским коллегой.