Стало известно об отказе Украины от территориальных уступок России

FT: Украина не примет территориальных уступок РФ до прекращения огня
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Украина не намерена принимать никаких соглашений, включая территориальные уступки России, поэтому настаивает на том, чтобы первым шагом к миру стало прекращение огня. Такие условия Киева на фоне переговоров с главой Белого дома и лидерами Евросоюза (ЕС) раскрыло издание Financial Times (FT).

Как указывают журналисты, Киев также может отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу о заморозке остальной части линии фронта в случае вывода Украиной войск из восточных районов Донецкой и Луганской народных республик.

«Попытка России урегулировать территориальные вопросы до дальнейших переговоров о прочном мирном соглашении создаст свершившийся факт на местах, не обеспечив при этом никакой будущей безопасности Киева», — пишет издание, ссылаясь на позицию киевских властей.

В понедельник, 18 августа, прошла встреча президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и глав стран ЕС. Сообщается, что политики все еще остаются в Белом доме для продолжения переговоров. Главная тема — завершение украинского кризиса.

Хозяин Белого дома ранее заявил, что президент России Владимир Путин на Аляске согласился на западные гарантии безопасности Украине. По сообщениям источников, Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради того, чтобы позвонить Путину.

