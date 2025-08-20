Президент Финляндии предложил США представить потерю нескольких штатов

Стубб предложил США представить потерю нескольких штатов

Президент Финляндии Александр Стубб предложили США представить, что они потеряли несколько крупных штатов. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что финский президент захотел, чтобы американцы лучше поняли ситуацию на Украине.

По словам Стубба, территориальные требования Москвы к Киеву равносильны тому, как если бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, Вирджинию и, возможно, Мэриленд.

Ранее Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной. Он отметил, что если Финляндия нашла решение в 1944 году, то и Украина сможет найти решение в 2025 году.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров напомнил финскому президенту историю его страны. Он подчеркнул, что Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в НАТО.