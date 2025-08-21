Тренер ПСЖ рассказал об отношениях Сафонова с новеньким украинцем

Тренер ПСЖ Энрике заявил, что у футболистов Сафонова и Забарного нет конфликта

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике рассказал об отношениях российского вратаря команды Матвея Сафонова с новичком, украинским защитником Ильей Забарным. Его слова приводит «Чемпионат».

Энрике заявил, что у футболистов нет конфликта, так как Сафонов и Забарный находится вне политической полемики. «Я считаю, что футбол — лучший способ объединить людей», — подчеркнул он.

17 августа сообщалось, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Позднее стало известно, что Забарный во время первой тренировки общался с Сафоновым на русском языке.

Забарный подписал контракт с клубом 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова.