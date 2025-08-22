Бывший СССР
Заявление Алиева о готовности Азербайджана к войне объяснили

Востоковед Тарасов связал слова Алиева о войне с визитом лидера Ирана в Ереван
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов связал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности страны к войне с визитом президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению. Своим мнением востоковед поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это отражает напряженность договоренностей и неизвестных деталей, которые присутствуют в меморандуме, подписанном 8 августа в Вашингтоне. Там есть серьезные детали, о которых стороны умалчивают. На этой неделе президент Ирана побывал в Ереване. Он предложил Армении подписать стратегический договор, в котором определяется статус Зангезурского коридора. Азербайджан это не устраивает», — объяснил слова Алиева Тарасов.

Ранее президент Азербайджана заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне из-за невозможности «предугадать, что будет завтра».

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. В частности, речь шла о спорном Зангезурском коридоре. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами.

