Россиянам назвали предельный уровень падения инфляции в 2025 году

Аналитик Еремкин: В 2025 году инфляция в РФ вряд ли упадет сильно ниже 7 %

По итогам 2025 года темпы роста потребительских цен в России могут опуститься ниже семи процентов. Такой прогноз дал научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Его слова приводит РИА Новости.

Подобный сценарий аналитик назвал реалистичным. Однако он призвал граждан не ждать падения инфляции в стране по итогам этого года значительно ниже семи процентов. Для более резкого снижения темпов роста потребительских цен нужно гораздо большее укрепление курса рубля к доллару, отметил Еремкин. Весомых предпосылок для подобной динамики на внутреннем рынке сейчас нет, пояснил он.

Кроме того, в России по-прежнему есть ряд проинфляционных факторов, которые вряд ли позволят росту цен ощутимо замедлиться. Так, на внутреннем рынке сохраняется напряженная ситуация с кадрами, а госрасходы продолжают расти. Также не стоит сбрасывать со счетов геополитический фактор и возможное усиление антироссийских санкций. «Так что инфляция вряд ли сможет уйти значительно ниже семи процентов», — резюмировал эксперт.

К середине августа 2025 года наблюдаемая россиянами инфляция значительно разошлась с официальной. В разгар последнего летнего месяца темпы роста потребительских цен, по оценке граждан, составили 16,1 процента, тогда как инфляция, по данным Центробанка (ЦБ), к тому времени ускорилась до 8,8 процента. Таким образом, наблюдаемая россиянами инфляция оказалась выше официальной примерно в 1,9 раза.

На столь значительное расхождение оценок, отмечают эксперты, могло повлиять резкое увеличение тарифов ЖКХ. С 1 июля 2025 года индексация в среднем по стране составила 11,9 процента. Кроме того, на оценку граждан, по мнению аналитика фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алины Попцовой, оказала влияние ситуация с ценами на бензин, которые продолжают бить один рекорд за другим.