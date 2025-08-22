Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

Сербская NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций после 27 августа

Принадлежащая «Газпром нефти» и «Газпрому» компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») направила в министерство финансов (Минфин) США очередной запрос об отсрочке в санкциях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Ранее американское ведомство продляло сроки лицензии на продолжение деятельности для NIS. На сей раз сербская компания обратилась в Минфин США с просьбой исключить ее из режима антироссийских санкций после 27 августа. Именно в этот день истекает срок действия действующей лицензии.

Как отмечается, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина пока не приняло окончательного решения по этому вопросу. Ответ ведомства ожидается позже. Для Сербии, отмечают эксперты, скорое вступление в силу санкций против NIS стало бы серьезным ударом, так как эта компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком сырья.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Компания специализируется на разведке и добыче углеводородов. Под ее контролем находятся нефтеперерабатывающий завод и сеть автозаправочных станций (АЗС). Ее влияние также распространяется на энергетические рынки других региональных государств, включая Боснию и Герцеговину, Болгарию и Румынию. Ранее компания уже получала отсрочку в санкциях. В конце апреля сроки лицензии продлили на два месяца, во второй половине июня — еще на месяц, а в конце июля действие документа пролонгировали до 27 августа.

Подавляющая часть акций NIS (56,14 процента) принадлежат российскому энергохолдингу «Газпром» и компании «Газпром нефть». Доля же самой Сербии в компании не превышает 30 процентов. В начале 2025 года, вскоре после резкого ужесточения властями США антироссийских санкций в энергетической сфере, президент республики Александр Вучич предложил выкупить пакет акций у РФ за 700 миллионов евро. Однако к настоящему моменту переговоры, если они ведутся, не привели к положительному результату.