Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 22 августа 2025Экономика

Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

Сербская NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций после 27 августа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Принадлежащая «Газпром нефти» и «Газпрому» компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») направила в министерство финансов (Минфин) США очередной запрос об отсрочке в санкциях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Ранее американское ведомство продляло сроки лицензии на продолжение деятельности для NIS. На сей раз сербская компания обратилась в Минфин США с просьбой исключить ее из режима антироссийских санкций после 27 августа. Именно в этот день истекает срок действия действующей лицензии.

Как отмечается, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина пока не приняло окончательного решения по этому вопросу. Ответ ведомства ожидается позже. Для Сербии, отмечают эксперты, скорое вступление в силу санкций против NIS стало бы серьезным ударом, так как эта компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком сырья.

Материалы по теме:
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
23 января 2025
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. Компания специализируется на разведке и добыче углеводородов. Под ее контролем находятся нефтеперерабатывающий завод и сеть автозаправочных станций (АЗС). Ее влияние также распространяется на энергетические рынки других региональных государств, включая Боснию и Герцеговину, Болгарию и Румынию. Ранее компания уже получала отсрочку в санкциях. В конце апреля сроки лицензии продлили на два месяца, во второй половине июня — еще на месяц, а в конце июля действие документа пролонгировали до 27 августа.

Подавляющая часть акций NIS (56,14 процента) принадлежат российскому энергохолдингу «Газпром» и компании «Газпром нефть». Доля же самой Сербии в компании не превышает 30 процентов. В начале 2025 года, вскоре после резкого ужесточения властями США антироссийских санкций в энергетической сфере, президент республики Александр Вучич предложил выкупить пакет акций у РФ за 700 миллионов евро. Однако к настоящему моменту переговоры, если они ведутся, не привели к положительному результату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Назван срок запуска АМС к «русской планете»

    Раскрыты новые детали задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Силовики вскрыли узлы связи вымогавших деньги у россиян мошенников

    «Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

    Российского писателя осудят за видео на YouTube

    Алиев назвал братом постсоветского лидера

    Легендарного голливудского актера засняли в объятиях Водонаевой

    Пойман огромный окунь весом 24 килограмма

    Артемий Лебедев охарактеризовал Москва-сити словами «полная дичь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости