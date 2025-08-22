Россия
11:28, 22 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об озвученных на Западе вариантах решения украинского конфликта

Сенатор Климов: Возвращение один в один к Стамбульским соглашениям невозможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Возвращение к Стамбульским соглашениям невозможно, потому что за это время произошли значительные изменения, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался об одном из озвученных Западом вариантов урегулирования украинского конфликта.

Возвращение один в один к Стамбульским соглашениям невозможно, потому что изменения произошли значительные. В том числе произошло признание, помимо ЛНР, ДНР, еще двух новых территорий Российской Федерации

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Продолжение военного конфликта возможно, если враги России продолжат действовать в том же духе. Что касается двусторонних или трехсторонних соглашений, то все предложения сделаны. Теперь те, кто с нами сражаются, должны прийти к какому-то общему знаменателю», — рассказал Климов.

По словам сенатора, Киев сейчас маневрирует между мнениями западных союзников.

«Чем это закончится, не знаю. Так что посмотрим. Нам надо просто продолжать решать те задачи, которые необходимо решать. Не останавливать их и не приостанавливать. А та сторона пусть думает. Потому что чем больше они будут думать, тем будут меньше в их пользу меняться условия», — заключил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что конфликт на Украине может завершиться заключением трехстороннего соглашения между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Другой возможный вариант — возврат к несостоявшимся Стамбульским соглашениям 2022 года, в рамках которых рассматривался вопрос о постоянном нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совбеза ООН: России, США, Китая, Великобритании и Франции.

    Все новости