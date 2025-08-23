Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты

Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты, воздушные суда не принимает Нижнекамск. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил чиновник.

Не принимают и не выпускают самолеты еще семь аэропортов: Пенза, Казань, Киров, Ульяновск, Ижевск, Самара, Тамбов. В Нижнем Новгороде ограничения вводились и были сняты, в период их действия на запасной аэродром был перенаправлен один борт.

Ранее 23 августа петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников. На запасные аэродромы ушли более 30 самолетов, было задержано более 50 рейсов. В настоящее время ограничения сняты.

Также временные ограничения введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево.

