Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты, воздушные суда не принимает Нижнекамск. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил чиновник.
Не принимают и не выпускают самолеты еще семь аэропортов: Пенза, Казань, Киров, Ульяновск, Ижевск, Самара, Тамбов. В Нижнем Новгороде ограничения вводились и были сняты, в период их действия на запасной аэродром был перенаправлен один борт.
Ранее 23 августа петербургский аэропорт Пулково приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников. На запасные аэродромы ушли более 30 самолетов, было задержано более 50 рейсов. В настоящее время ограничения сняты.
Также временные ограничения введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево.