Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях России в западных СМИ из-за «Северных потоков»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес Москвы о причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в Италии полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в диверсии.

Дмитриев отметил, что обвинения в адрес России являются абсурдными, поскольку тогда получается, что страна саботировала собственную энергетическую инфраструктуру.

«Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Методический разбор создания нарративов — кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова», — подчеркнул глава РФПИ.

Газета The Wall Street Journal 22 августа обнародовала подробности о том, что подозреваемый в подрыве газопроводов является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода. Оно назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа.

