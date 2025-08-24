Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X напомнил об абсурдных обвинениях западных СМИ в адрес Москвы о причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».
Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в Италии полицейские задержали украинца, подозреваемого в участии в диверсии.
Дмитриев отметил, что обвинения в адрес России являются абсурдными, поскольку тогда получается, что страна саботировала собственную энергетическую инфраструктуру.
«Никогда не забывайте о разоблаченных фейковых нарративах. Методический разбор создания нарративов — кто спонсирует, кто подает, кто раздувает? Одни и те же механизмы дезинформации снова и снова», — подчеркнул глава РФПИ.
Газета The Wall Street Journal 22 августа обнародовала подробности о том, что подозреваемый в подрыве газопроводов является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода. Оно назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа.