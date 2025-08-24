Спорт
10:56, 24 августа 2025Спорт

Украинец Забарный отошел от Сафонова после победы ПСЖ

Украинец Илья Забарный отошел от россиянина Матвея Сафонова после победы ПСЖ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отошел от российского одноклубника Матвея Сафонова после победы их команды над «Анже». Об этом сообщает Metaratings.

В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ победил «Анже» со счетом 1:0. Сафонов провел встречу на скамейке запасных. После игры парижане прощались с покидающим клуб итальянским голкипером Джанлуиджи Доннарумой. Во время церемонии Забарный оказался рядом с Сафоновым и сознательно отошел в сторону.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал об отношениях Сафонова с Забарным. Специалист отметил, что между россиянином и украинцем нет конфликта, так как они находятся вне политической полемики.

До этого появилась информация, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Кроме того, во время первой тренировки в ПСЖ Забарный общался с Сафоновым на русском языке.

Украинец подписал контракт с ПСЖ 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова. В связи с этим руководство клуба предлагало россиянину другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в Париже.

