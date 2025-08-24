Украинец Забарный отошел от Сафонова после победы ПСЖ

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отошел от российского одноклубника Матвея Сафонова после победы их команды над «Анже». Об этом сообщает Metaratings.
В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ победил «Анже» со счетом 1:0. Сафонов провел встречу на скамейке запасных. После игры парижане прощались с покидающим клуб итальянским голкипером Джанлуиджи Доннарумой. Во время церемонии Забарный оказался рядом с Сафоновым и сознательно отошел в сторону.
21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал об отношениях Сафонова с Забарным. Специалист отметил, что между россиянином и украинцем нет конфликта, так как они находятся вне политической полемики.
До этого появилась информация, что Забарный и Сафонов летели на матч за Суперкубок УЕФА в соседних креслах. Кроме того, во время первой тренировки в ПСЖ Забарный общался с Сафоновым на русском языке.
Украинец подписал контракт с ПСЖ 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается от перехода из-за Сафонова. В связи с этим руководство клуба предлагало россиянину другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в Париже.