Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 24 августа 2025Россия

В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

Политолог Блохин: Трамп дискредитирует США комментариями по «Северным потокам»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Российский политолог Константин Блохин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил молчание президента США Дональда Трампа по поводу расследования подрыва газопроводов «Северный поток».

По мнению эксперта, возможными комментариями глава Белого дома дискредитирует Соединенные Штаты, поскольку он тоже заинтересован в том, чтобы газопровод не работал.

Блохин пояснил, что в противном случае Германии не придется покупать американский сжиженный газ за огромные деньги. Сейчас Европа находится в подчиненном США состоянии, добавил он. И если окажется, что Вашингтон был вовлечен в планирование подрыва вместе с европейскими и британскими спецслужбами, на нем будет лежать ответственность.

«И они тогда получается сами являются террористическим государством или спонсором терроризма. И они будут также дискредитированы по этой причине. Понятно, что они не будут это дело комментировать», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Италии полицейские задержали подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Газета The Wall Street Journal обнародовала подробности о том, что он является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода. Оно назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

    В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

    С начала года в России обнаружили несколько человек с холерой

    В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для России

    Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

    Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

    На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости