В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

Политолог Блохин: Трамп дискредитирует США комментариями по «Северным потокам»

Российский политолог Константин Блохин в беседе с «Газетой.Ru» объяснил молчание президента США Дональда Трампа по поводу расследования подрыва газопроводов «Северный поток».

По мнению эксперта, возможными комментариями глава Белого дома дискредитирует Соединенные Штаты, поскольку он тоже заинтересован в том, чтобы газопровод не работал.

Блохин пояснил, что в противном случае Германии не придется покупать американский сжиженный газ за огромные деньги. Сейчас Европа находится в подчиненном США состоянии, добавил он. И если окажется, что Вашингтон был вовлечен в планирование подрыва вместе с европейскими и британскими спецслужбами, на нем будет лежать ответственность.

«И они тогда получается сами являются террористическим государством или спонсором терроризма. И они будут также дискредитированы по этой причине. Понятно, что они не будут это дело комментировать», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Италии полицейские задержали подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Газета The Wall Street Journal обнародовала подробности о том, что он является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопровода. Оно назначено на 23.00 по московскому времени 26 августа.