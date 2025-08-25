Экономика
Биржевые цены на бензин резко снизились второй день подряд

В России снизились биржевые цены на бензин, дизель и топочный мазут
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Биржевая стоимость бензина после пятничного падения вновь резко снизилась, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Аи-92 на торгах 25 августа подешевел на 1,9 процента, до 69,84 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — на 1,28 процента, до 78,64 тысячи. Более чем на 2 процента снизились оба показателя и 22 августа.

Также упала цена летнего дизельного топлива — на 1,31 процента, до 59,24 тысячи рублей за тонну, и топочного мазута — на 2,14 процента, до 22,5 тысячи.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для непроизводителей — до конца октября. При этом введенный в конце июля полный запрет на вывоз бензина из страны пока не привел к значительному улучшению ситуации — биржевые цены остаются высокими, в ряде регионов заявляют о перебоях с топливом. Аналитики связывают возникшие проблемы в том числе с проведением внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

В понедельник Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний по ситуации на рынке. Перед предыдущим таким мероприятием, состоявшимся 14 августа, цены на топливо также снижались, однако не смогли закрепить динамику и вновь стали расти, достигая рекордных уровней.

    Все новости