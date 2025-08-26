Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека

Финского биатлониста Хейккинена оштрафовали на 420 евро за выстрел в человека

Финского биатлониста Артту Хейккинена оштрафовали за случайный выстрел в крестного отца во время охоты. Об этом сообщает Yle.

Окружной суд Кайнуу признал Хейккинена виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил охоты и оштрафовал спортсмена на 420 евро. Кроме того, он обязан выплатить пострадавшему компенсацию в размере 2800 евро, а также возместить судебные издержки.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда 21-летний спортсмен охотился вместе с отцом и крестным. Хейккинен пытался подстрелить птицу, но случайно попал в глаз крестному, из-за чего мужчина ослеп на один глаз. В результате, спортсмена обвинили в халатности, повлекшей причинение вреда здоровью, а также нарушении правил безопасности на охоте.

Хейккинен входит в состав сборной Финляндии. В его активе победа на юношеском чемпионате мира в 2022 году в индивидуальной гонке.

