Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

Липовой: Самолет над Винницкой областью мог перевозить технику НАТО для Украины

Неопознанный самолет заметили над Винницкой областью Украины. По мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, военно-транспортное судно могло осуществлять доставку техники НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

У НАТО есть самолеты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить все, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы Сергей Липовой герой России, генерал-майор авиации

Военный предположил, что в самолете мог быть какой-либо военный груз, который было поручено перебросить на один из множества военных аэродромов страны. Генерал заметил, что подобная практика не является чем-то новым — переброску уже осуществляли как внутри Украины, так и со стороны Польши и Европы.

Самолет не отображался на радарах

О пролетевшем над Винницкой областью неизвестном самолете стало известно 26 августа. В издании «Страна.ua» подтвердили, что визуально воздушное судно напоминало самолет типа Ил-76.

Авторы канала также заметили одну странность — воздушное судно не отображалось на радарах. Его полет не фиксировался ни на одной из популярных платформ, как, например, Flightradar24.

Эксперты предположили, что воздушное судно выполняло полет с отключенными средствами идентификации, что позволило ему избежать систем мониторинга.

Фото: Reuters

Над Киевом заметили транспортный самолет Ан-124

В июле над Украиной, но теперь уже над Киевом, заметили другой транспортный самолет — Ан-124 «Руслан». По версии Mash, он мог перевозить американские системы ПВО Patriot.

Так, авторы Telegram-канала предположили, что воздушное судно могло вылететь из Днепра, куда поставки оружия для украинской армии организовывает Польша. Однако чуть позже данные сведения опровергли в США — там заявили, что на самом деле тяжелый транспортный самолет эвакуировался с Украины.

Американское аналитическое издание TWZ подчеркнуло, что Ан-124 эвакуировали из Святошино, где самолет был с самого начала военных действий. Кроме того, были обнародованы спутниковые снимки территории местного аэродрома — на них были видны «два относительно исправных Ан-124». В связи с эти в издании усомнились, что воздушное судно вылетело из Днепра, так как подделка сигнала транспондера была бы нецелесообразной.