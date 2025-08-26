В «Зените» поддержали желание получившего российский паспорт Сантоса сыграть за Бразилию

В «Зените» поддержали желание Дугласа Сантоса сыграть за сборную Бразилии

В «Зените» поддержали желание получившего российский паспорт защитника Дугласа Сантоса сыграть за сборную Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

В клубе отметили, что поддержат любое решение своего футболиста. «Наш капитан никогда не скрывал, что выйти на поле в футболке его родной страны — это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за него и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды», — заявили в пресс-службе «Зенита».

При этом «Зенит» готов к тому, что выход Сантоса на поле в составе сборной Бразилии повлечет смену его статуса в Российской премьер-лиге, где он снова начнет считаться легионером. «Мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы — рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», — добавили в клубе

Ранее 26 августа стало известно, что Сантос принял вызов в сборную Бразилии. «Любой игрок в мире принял бы этот вызов. Сборная Бразилии по футболу — самая значимая среди всех в всем мире. Она отличается от других», — отметил представитель бразильца Тьяго Фрейтас.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса и другого футболиста «Зенита» — нападающего Луиса Энрике на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией. При этом осенью 2024-го Сантос получил российский паспорт. Если он сыграет за бразильцев, то не сможет представлять национальную команду России.