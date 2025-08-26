Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 26 августа 2025Путешествия

Захарова отреагировала на обращение сына застрявшей в горах Киргизии альпинистки

Захарова: Посольство РФ делало все возможное для спасения Наговициной в Киргизии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной во внешнеполитическое ведомство. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам Захаровой, посольство РФ в Киргизии и центральный аппарат МИД с самого начала делали все возможное, чтобы поспособствовать спасению россиянки, застрявшей в горах. В частности, они держали контакт с родственниками женщины.

Ранее сын застрявшей на пике Победы российской альпинистки обратился с просьбой помочь спасти его мать к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в указанной республике Сергею Вакунову.

Материалы по теме:
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
22 августа 2025
«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили
«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили
23 августа 2025

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Назван возможный ответ Орбана на шантаж со стороны Зеленского

    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать крупные контракты с Россией

    Мигрант решил похитить сделавшего замечание его детям российского подростка

    На Западе заявили о завершении «проекта Украина»

    Предсказано разрушение мира немецких пивоварен

    В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

    20-метровая яхта за 80 миллионов рублей попала в ДТП на трассе в Подмосковье

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    Суд отказался брать под стражу россиянина за сожжение мужчины в печи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости