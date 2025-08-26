Захарова отреагировала на обращение сына застрявшей в горах Киргизии альпинистки

Захарова: Посольство РФ делало все возможное для спасения Наговициной в Киргизии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной во внешнеполитическое ведомство. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам Захаровой, посольство РФ в Киргизии и центральный аппарат МИД с самого начала делали все возможное, чтобы поспособствовать спасению россиянки, застрявшей в горах. В частности, они держали контакт с родственниками женщины.

Ранее сын застрявшей на пике Победы российской альпинистки обратился с просьбой помочь спасти его мать к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в указанной республике Сергею Вакунову.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.