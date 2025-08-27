Спорт
15:31, 27 августа 2025Спорт

Тренер «Зенита» оценил вызов в сборную Бразилии игрока клуба с российским паспортом

Тимощук заявил, что его удивил вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дуглас Сантос

Дуглас Сантос. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук оценил вызов в сборную Бразилии игрока клуба с российским паспортом Дугласа Сантоса. Об этом сообщает Metaratings.

Специалист отметил, что его немного удивило приглашение защитника. «Сантос много работает, он хотел получить этот вызов. Он точно поощрит Дугласа», — добавил Тимощук.

Ранее на вызов в сборную Бразилии отреагировал сам Дуглас Сантос. «Для меня всегда будет честью служить сборной Бразилии. Я могу только поблагодарить бога за эту возможность!» — заявил футболист.

25 августа главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вызвал Сантоса на сентябрьские матчи отбора к чемпионату-2026 с Чили и Боливией. Защитник осенью 2024 года получил российский паспорт. В случае если он выйдет на поле в составе бразильцев, то потеряет возможность выступать за сборную России и будет считаться легионером в РПЛ.

