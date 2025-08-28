Экономика
13:44, 28 августа 2025Экономика

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 14 гектаров
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пожар в лесном массиве у Геленджика продолжает расти. Насколько расширилась площадь возгорания, отчитались в оперативном штабе Краснодарского края.

По последним сведениям оперштаба, площадь пожара на территории Геленджикского лесничества достигла 14 гектаров. В настоящий момент пламя тушат в четырех местах. В Красной Щели огонь охватил шесть гектаров леса, в Грековой Щели — пять гектаров. В Темной Щели площадь возгорания составила один гектар, а в районе села Береговое — два гектара.

Пожар разгорелся 28 августа в районе села Криница после падения обломков беспилотника. К тушению пожара привлечены более 40 специалистов, более 11 единиц техники, а также спецборт МЧС Ми-8. Угроза для жителей Криницы отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.

С начала недели лесной пожар также действует в Анапском участковом лесничестве под селом Варваровка в Краснодарском крае. Площадь горения достигла 11,2 гектара. Пламя было локализовано, его причиной назвали человеческий фактор.

