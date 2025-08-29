«Продуманный дипломатический сигнал». В Китае оценили неожиданный шаг Путина после переговоров с Трампом

Baijiahao: Отправка Володина в Китай после Аляски стала неожиданным шагом России

Российский президент Владимир Путин сделал неожиданный шаг после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает китайский портал Baijiahao.

После встречи в Анкоридже Путин уведомил глав нескольких стран о ее итогах, однако он не связывался с лидером КНР Си Цзиньпином. Вместо этого в Пекин был отправлен спецборт со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Путин отправил свое доверенное лицо, спикера Государственной Думы Володина, посетить Китай. Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом из материала издания Baijiahao

В статье подчеркнули, что Володина отправили в Китай не только для передачи важной информации, которую нельзя было сообщить по телефону, но и для подготовки почвы для будущего визита Владимира Путина в Пекин. Глава России пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита он примет участие в нескольких политических встречах, включая саммит ШОС в сентябре.

Встреча Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Кремле оценили отношения России и Китая

Москва дорожит партнерством с Китаем и готова увеличивать общий стратегический потенциал. Так об отношениях двух сверхдержав высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Если говорить о наших отношениях с Китаем, то эти отношения особого, привилегированного, стратегического партнерства. И мы дорожим этими отношениями Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера заметил, что отношения между странами еще не достигли наивысшей точки своего развития. Схожим мнением поделился и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй — он подчеркнул, что грядущая встреча лидеров двух стран станет важной вехой для двусторонних отношений обоих государств.

Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В России высказались о возможных темах обсуждения в ходе визита Путина в Китай

В ходе визита в Пекин Владимир Путин вряд ли будет делать акцент на обсуждении конфликта на Украине. Вероятно, российский и китайский лидеры сосредоточатся на темах экономического и военного сотрудничества двух стран, предположила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Путин в Китае точно будет обсуждать встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, какие-то вопросы по Украине. Но вряд ли это как-то значимо повлияет на урегулирование конфликта. Более актуальными темами в Китае станут вопросы экономики, политического сотрудничества — вот что действительно важно обсудить с китайцами», — заметила политик.

Она не исключила, что в ходе встречи будет также затронуто возможное участие КНР в гарантиях безопасности Украины.