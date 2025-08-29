Путешествия
Стало известно о массовых задержках рейсов в крупном российском аэропорту

В аэропорту Новосибирска массово задерживаются рейсы на прилет и вылет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Стало известно о массовых задержках рейсов в аэропорту Новосибирска. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на прилет задерживаются рейсы из Благовещенска, Екатеринбурга, Бишкека, Южно-Сахалинска. На полтора часа позже прибудет рейс из Петропавловска-Камчатского, с небольшой задержкой ожидают самолеты из Абакана, Братска, Горно-Алтайска и Красноярска.

Также позже прибудут самолеты из Ташкента, Казани, Оша, Баку и Стамбула. Кроме того, на прилет задерживаются два рейса из Сочи авиакомпании S7 и два рейса из Минеральных Вод перевозчиков «Азимут» и S7.

Были отменены рейсы из Новосибирска в Красноярск, Иркутск и Омск.

28 августа аэропорт Сочи предупредил пассажиров об отменах, переносах и объединении рейсов в ближайшие двое суток. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом и внимательно следить за актуальной информацией на электронных табло в терминалах и на официальном сайте.

