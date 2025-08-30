Путешествия
Спасатель заявил о нехватке физической выносливости у Наговициной

Спасатель Батуев: Наговицина могла прожить на пике Победы около пяти дней
Алина Черненко

Фото: @natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломавшая ногу в горах Киргизии, могла прожить на пике Победы с учетом переданных ей другими членами группы запасов альпинистского газа около пяти дней. Об этом заявил ТАСС альпинист-спасатель Баир Батуев, который получил травму позвоночника при неудачной попытке эвакуации женщины.

Собеседник агентства также отметил, что Наговицина была достаточно опытной альпинисткой, однако ей не хватало физической выносливости, чтобы совершить восхождение на пик Победы. «Насколько я знаю, Наташа медленно ходит. Та группа (...), они очень медленно шли все», — пояснил Батуев.

Спасатель добавил, что, по его мнению, в Киргизии нужно менять систему организации восхождений на сложные горные вершины. Он подчеркнул, что ранее на пик Победы могли попасть только люди не ниже уровня кандидата в мастера спорта.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что у Наговициной был шанс выжить. Для этого ей потребовалось бы спускаться самой, а не ждать помощи.

Наговицина сломала ногу на высоте семь тысяч метров на пике Победы 12 августа. С тех пор специалисты предприняли несколько попыток по спасению женщины, но 23 августа было объявлено о завершении операции. 27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где стоит палатка. Признаков жизни на месте нахождения Наговициной обнаружить не удалось.

