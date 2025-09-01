Спорт
22:55, 1 сентября 2025Спорт

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Adam Hunger/ AP

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга они встречались с японкой Сюко Аоямой и китаянкой Ван Яфань. Матч завершился победой россиянок в двух сетах — 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Андреева и Шнайдер посеяны на турнире под пятым номером. В четвертьфинале они встретятся с победительницами противостояния Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Рузе (Румыния).

Андреевой 18 лет, Шнайдер — 21. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.

Ранее 1 сентября российский теннисист Андрей Рублев вылетел с US Open. Он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:4.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.

