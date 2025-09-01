Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В матче третьего круга они встречались с японкой Сюко Аоямой и китаянкой Ван Яфань. Матч завершился победой россиянок в двух сетах — 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут.
Андреева и Шнайдер посеяны на турнире под пятым номером. В четвертьфинале они встретятся с победительницами противостояния Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Рузе (Румыния).
Андреевой 18 лет, Шнайдер — 21. На Олимпийских играх в Париже россиянки завоевали серебряные медали, дойдя до финала в парном разряде.
Ранее 1 сентября российский теннисист Андрей Рублев вылетел с US Open. Он уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:4.
US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.