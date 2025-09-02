В России высказались о возможности размещения китайских миротворцев на Украине

Депутат Журова: Китайские миротворцы на Украине не устроят США

Китайские миротворцы на Украине не устроят США, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О возможности размещения военных из КНР депутат высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Китайские миротворцы не устраивают Америку. Потому для Америки, как бы мы с ними на Аляске ни встречались, все равно Россия и Китай — стратегические враги. Вряд ли они будут считать, что китайцы в этой ситуации для них миротворцы. Китайские военные там могут получить какой-то дополнительный опыт. Допускаю, что американцы этого не захотят», — высказалась Журова.

При этом, по словам депутата, Москва в принципе не хотела бы размещения миротворцев на Украине.

«Россия не хочет подключать другие страны, потому что это наши с Украиной взаимоотношения. Это так же, как нам не нравится, когда они подключают наемников», — заключила она.

Ранее помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших переговоров не обсуждали размещение китайских войск на Украине.

23 августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах сообщило о якобы готовности Пекина отправить свои миротворческие силы на Украину в том случае, если их размещение будет осуществлено на основе мандата ООН.

В ответ на публикацию официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что страна не планирует отправлять миротворцев.

