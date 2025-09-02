В российском регионе заявили о стабилизации поставок бензина

Глава Севастополя Развожаев заявил о стабилизации ситуации с бензином

К настоящему времени ситуацию с поставками бензина в Севастополь удалось стабилизировать. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

Проблемы с поставками высокооктанового топлива в регионе наблюдались во второй половине августа, напомнил он. В конце последнего летнего месяца на городских заправках фиксировалась нехватка премиального бензина АИ-95. Схожие проблемы наблюдались и в Республике Крым.

Трудности удалось разрешить в том числе при содействии российских Минэнерго и Минтранса, пояснил Развожаев. К настоящему времени в регионе сформировались запасы топлива, которых хватит на неделю, уточнил губернатор. Речь идет о резервах по всем маркам бензина, заключил он.

Проблемы с доставкой топлива в Крыму объясняли временными трудностями с доставкой светлых нефтепродуктов. Глава региона Сергей Аксенов к числу основных причин дефицита бензина относил ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак украинских беспилотников. В первой половине августа среднесуточный выпуск бензина в РФ сократился более чем на 17 процентов, до 102,2 тысячи тонн.

На этом фоне биржевые топливные цены резко подскочили и достигли рекордных отметок. После новости о совещании в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний топливо начало резко дешеветь. Однако этого эффекта хватило всего на несколько сессий. В ходе торгов во вторник, 2 сентября, стоимость бензина АИ-95 вновь приблизилась к историческому максимуму и достигла 81 566 рублей за тонну. АИ-92, в свою очередь, подорожал до 70 117 рублей.