ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

Опубликовано видео удара дронов ВСУ по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по жилым домам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в одной из многоэтажек после вражеской атаки удалось снять на видео, кадрами поделился Telegram-канал Don Mash.

Видео: Telegram-канал Don Mash

На видео можно заметить мощный взрыв и пожар в здании. Видно, как пламя распространяется на верхних этажах многоэтажки. Рядом с ней, судя по ролику, находятся еще две высотки, однако до них огонь не добрался.

Авторы канала проинформировали, что кадры были сняты в Левенцовском районе на западе Ростова-на-Дону.

В одной из квартир в Ростове-на-Дону нашли неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что после атаки украинских беспилотников в одной из квартир многоэтажки был обнаружен неразорвавшийся снаряд.

Спасатель МЧС

Спасатель МЧС

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Чиновник заметил, что снаряд был найден в ходе оперативно-следственных действий. Он добавил, что к настоящему моменту из жилого дома эвакуировали 320 жителей.

Слюсарь сообщил, что в ночь на 2 сентября ВСУ попытались ударить сразу по трем муниципалитетам региона — российские средства ПВО отразили атаку дронов в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районах.

На фоне атаки ВСУ медицинская помощь понадобилась четырем людям, включая ребенка

Врио главы региона раскрыл подробности ночного удара ВСУ по Ростову-на-Дону. По его словам, после вражеской атаки за медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребенок, других пострадавших нет.

Оператор ПВО ВС России

Оператор ПВО ВС России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Слюсарь отметил, что на месте происшествия работает оперативный штаб. Для координации к многоэтажкам прибыли глава города Александр Скрябин и заместители губернатора Михаил Корнеев и Сергей Бодряков.

Политик уточнил, что на базе находящейся неподалеку школы № 115 был организован пункт временного размещения. После окончания работ оперативных служб место взрыва осмотрит муниципальная комиссия, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб.

