10:51, 3 сентября 2025

Путин восхитился военным парадом в Пекине

Путин: Парад по случаю 80-летия Победы в Пекине прошел блестяще
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Мероприятия по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом в Пекине прошли блестяще. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», — отметил российский лидер на встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Военный парад прошел 3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров.

Китай показал сотни единиц авиационной техники, в том числе истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений. Там была представлена стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.

В конце церемонии выпустили восемьдесят тысяч белых голубей. Они ознаменовали торжественное завершение процессии и символизировали стремление к миру.

