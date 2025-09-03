В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

Депутат Затулин указал на расхождение позиций РФ и Азербайджана по ряду вопросов

Если демонстрировать стиль «худой мир лучше доброй ссоры», то необходимость в нормализации отношений с Азербайджаном есть, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. При этом, по словам политика, это не значит, что Москва должна обольщаться по поводу глубины этого сотрудничества. В разговоре с «Лентой.ру» депутат указал на расхождение позиций двух стран по целому ряду вопросов.

«Азербайджан следует своим курсом. Черты этого курса — это захват Нагорного Карабаха, отказ в 2023-м году от мирного урегулирования. Азербайджан воспользовался тем, что во главе Армении в этот момент не слишком национальное правительство, и реализовал свои планы при поддержке Турции. Чтобы это сделать, чтобы Россия не мешала, ему до поры до времени нужно было продолжать играть в стратегическое партнерство», — отметил Затулин.

По словам депутата, как только планы Баку были реализованы, необходимость в том, чтобы согласовывать что-либо с Россией, отпала.

Тем более что дальнейшее давление на Армению, прокладка Зангезурского коридора, привлечение в этот регион американцев, израильтян и так далее явно не относится к и интересам Российской Федерации Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

«Более того, стратегический союз между Турцией и Азербайджаном — это не только двусторонний союз, но это и путь в будущее для того, чтобы продолжить формирование великого Турана, проникновение в тюркскую, как они считают, Среднюю Азию и, кстати говоря, в те регионы России, которые населены тюрками. Это совершенно четко расходится с интересами России, создает для нее угрозы. И поскольку это теперь выходит на первый план, необходимость в камуфляже со стороны Азербайджана пропала», — добавил он.

Затулин рассказал, что Баку укрепляет свои отношения с Вашингтоном и с Тель-Авивом как плацдарм против Тегерана. Депутат объяснил, что это также не соответствует интересам России, которая рассчитывала на коридор Север-Юг через Азербайджан в Иран.

«У меня совершенно четкое впечатление, что Азербайджан готов участвовать в неких заговорах против Ирана для того, чтобы попробовать расшатать Исламскую Республику Иран, где значительная часть населения — это азербайджанцы. Президент Алиев этого не скрывает», — сообщил политик.

Если демонстрировать стиль «худой мир лучше доброй ссоры», я считаю, что надо нормализовывать отношения с Азербайджаном. Но это не значит, что мы должны обольщаться по поводу глубины этих отношений Константин Затулин первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Ранее Путин и Алиев встретились на параде по случаю окончания Второй мировой войны в Пекине и обменялись рукопожатием.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по состоянию на 1 сентября Путин и Алиев не встречались на полях саммита ШОС. Помощник президента России Юрий Ушаков в конце августа допускал, что диалог двух лидеров может состояться.