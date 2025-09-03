Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
0:0
Завершен
Уфа
Россия — Лига PARI|8-й тур
Черногория
83:89
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Финляндия
36:50
Перерыв
live
Германия
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 5-й тур
Турция
Сегодня
21:15 (Мск)
Сербия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 5-й тур
Янник Синнер
Завтра
03:30 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
20:58, 3 сентября 2025Спорт

Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

Татауров оценил удар БПЛА по Сочи словами «было страшно, дроны летали над морем»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олег Татауров, тренер чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи, рассказал, как проходили сборы команды во время атаки беспилотников в Сочи. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Татаурова, когда БПЛА ударили по нефтебазе во время предсезонных сборов фигуристов в Сочи. Тренер добавил, что из-за этого они вместе со спортсменами были вынуждены провести несколько часов ночью в подвале.

«На самом деле было страшно. Дроны летали прямо над морем, взрывались, все это — прямо у нас на глазах. Дети стали пытаться звонить родителям, и надо было не только организовывать эвакуацию в убежище, но и как-то эту панику останавливать. К счастью, все обошлось», — рассказал он.

Ранее Татауров рассказал, как на Дикиджи напал в метро пожилой мужчина, приставив ему нож к горлу. Тренер сообщил, что спортсмен оттолкнул нападавшего, в результате чего никто не пострадал.

ВСУ ударили по Краснодарскому краю в ночь на четверг, 24 июля. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. Режим ЧС вводился в Сочи также и в августе. Над городом сбили два украинских дрона, один из которых поразили над поселком Лоо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заболели уже 10 миллионов россиян. Что известно о «скрытой эпидемии» болезни, которая грозит инвалидностью и смертью?

    Ослепшая женщина после двух видов рака перенесла трансплантацию трех органов

    Экс-президент Франции раскритиковал слова Макрона о России

    Спецпосланник Трампа прибыл в Париж

    Внук Пугачевой поделился счастливыми фото после развода

    В возможности «Газпрома» нарастить поставка газа в Китай усомнились

    Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

    Театрального режиссера обвинили в принуждении к сексу

    Выявлена особая опасность диабета второго типа

    Стало известно об ударах по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости