Тренер фигуриста Дикиджи рассказал об атаке БПЛА на Сочи

Татауров оценил удар БПЛА по Сочи словами «было страшно, дроны летали над морем»

Олег Татауров, тренер чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи, рассказал, как проходили сборы команды во время атаки беспилотников в Сочи. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Татаурова, когда БПЛА ударили по нефтебазе во время предсезонных сборов фигуристов в Сочи. Тренер добавил, что из-за этого они вместе со спортсменами были вынуждены провести несколько часов ночью в подвале.

«На самом деле было страшно. Дроны летали прямо над морем, взрывались, все это — прямо у нас на глазах. Дети стали пытаться звонить родителям, и надо было не только организовывать эвакуацию в убежище, но и как-то эту панику останавливать. К счастью, все обошлось», — рассказал он.

Ранее Татауров рассказал, как на Дикиджи напал в метро пожилой мужчина, приставив ему нож к горлу. Тренер сообщил, что спортсмен оттолкнул нападавшего, в результате чего никто не пострадал.

ВСУ ударили по Краснодарскому краю в ночь на четверг, 24 июля. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу. Режим ЧС вводился в Сочи также и в августе. Над городом сбили два украинских дрона, один из которых поразили над поселком Лоо.