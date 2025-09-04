Путин: Если украинский конфликт не решится мирно, Россия прибегнет к оружию

Если конфликт на Украине не удастся завершить мирным путем, то России придется решать все поставленные перед ней задачи с помощью вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва также видит и ценит усилия действующей администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. По его словам, в этот раз Вашингтон не ограничивается лишь призывами к миру, а вносит ощутимый вклад в поиск решения по конфликту.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Ранее Путин заявил о желании Украины воевать до отворота головы

Российский лидер ранее также отметил, что Украина в 2022 году заявила о желании воевать, пока одна из сторон «не отвернет голову другой».

«И нам сказали — почти дословно: "Теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете. Либо мы вам"», — рассказал президент.

По его словам, это произошло после того, как в 2022 году российские войска вышли из-под Киева, а Москва предложила Киеву решить конфликт мирным способом.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также выражал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт. Он назвал Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались, поскольку «у него другой даже задачи нет».

Трамп оценил вероятность личной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем», — отметил американский лидер, добавив, что «внимательно следит за тем, как оба лидера справляются с этим переломным моментом в переговорах».

Трамп также признался, что считал конфликт на Украине «самым простым из тех, что остановил», но он оказался «немного сложнее других». Американский лидер добавил, что его подход к урегулированию конфликта заключается в организации встречи глав конфликтующих стран при посредничестве США.

Путин объявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай 3 сентября, высоко оценил роль главы переговорной группы с Украиной Владимира Мединского, однако объявил о готовности при необходимости повысить уровень переговоров.

По словам российского лидера, переговорная группа под руководством Мединского стала примером сдержанности и профессионализма. «Мы готовы на то, чтобы повысить до действительно высокого политического уровня. Важен результат», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что пока не хотел бы конкретизировать и называть возможный состав переговорной группы повышенного уровня.