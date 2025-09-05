Спорт
19:07, 5 сентября 2025Спорт

Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

Фанаты киевского «Динамо» пригрозили Владиславу Блэнуцэ из-за его любви к России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Владислав Блэнуцэ (справа)

Владислав Блэнуцэ (справа). Фото: Flaviu Buboi / NurPhoto / Getty Images

Фанаты киевского «Динамо» обвинили в любви к России новичка клуба Владислава Блэнуцэ и опубликовали пост с угрозами в его адрес. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

Ультрас киевского «Динамо» опубликовали видео, в котором они используют портрет Блэнуцэ в качестве мишени для выстрелов. «Ваши извинения до одного места, этому черту в Киеве жизни не будет», — говорится в подписи к публикации.

Болельщики обратили внимание на аккаунт Блэнуцэ в TikTok, где он делал репосты видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева и материалы, связанные с русской культурой. После этого клуб опубликовал видеоролик, на котором Блэнуцэ принес извинения перед украинскими поклонниками.

Ранее защитник ПСЖ Илья Забарный рассказал об общении с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Он подчеркнул, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами, кроме профессиональных.

    Все новости