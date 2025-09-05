Экономика
14:50, 5 сентября 2025

Разгон цен на бензин в России оценили

Бензин АИ-92 на Петербургской бирже подорожал на 4,76 % за неделю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последнюю неделю стоимость бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже увеличилась на 4,76 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.

В ходе торгов в пятницу, 5 сентября, котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России подскочили на 0,53 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли отметки в 71,68 тысячи рублей за тонну. Стоимость премиального АИ-92 к концу рабочей недели, напротив, снизилась на 1,26 процента, примерно до 80,26 тысячи.

После новости о совещании в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний котировки бензина в России ненадолго пошли вниз, однако вскоре рост возобновился. Накануне, 4 сентября, биржевая стоимость АИ-95 обновила исторический максимум и в моменте составила около 82,38 тысячи рублей за тонну. Бензин АИ-92, в свою очередь, дорожал на 0,75 процента, до 70,65 тысячи.

Аналитики связывают продолжающееся с июня увеличение биржевых цен на основные виды топлива в России с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты относят проведение ремонтных работ на пострадавших от атак украинских беспилотников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также трудности с доставкой топлива в регионы. Волатильности котировок, отмечал управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, также способствует ажиотажный спрос со стороны участников рынка. Последние на фоне роста опасений по поводу дефицита топлива стали запасаться им впрок. На кризисную ситуацию также оказывает влияние закрытая статистика по запасам и производству. На этом фоне, пояснил Дьяченко, заявления властей о достаточности запасов воспринимаются игроками противоположным образом.

