6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире — День рыжих людей и День борьбы с прокрастинацией. В этот день верующие вспоминают святителя Петра, а в народе празднуют Евтихия Тихого и наблюдают за погодой. О праздниках и приметах, связанных с 6 сентября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

Праздник был учрежден в 2009 году — за год до этого в России официально появились подразделения по противодействию экстремизму. Структура была сформирована 6 сентября 2008-го указом президента Дмитрия Медведева.

Сейчас это подразделение МВД занимается расследованием и предотвращением преступлений, которые связаны с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Ранее эти задачи выполняло управление по борьбе с организованной преступностью.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Праздники в мире

День рыжих

По одной из версий, День рыжих придумали две рыжеволосые сестры. Таким образом они хотели напомнить о том, как важно ценить свою индивидуальность и не комплексовать из-за особенностей внешности.

Рыжий — для многих желанный цвет волос и один из трендов в окрашивании. А еще, оказывается, рыжеволосые люди реже страдают от недостатка витамина D.

День борьбы с прокрастинацией

На самом деле прокрастинация, или постоянное откладывание дел на потом — достаточно опасная привычка, которая негативно влияет на здоровье. Она может возникать из-за неуверенности в себе, излишнего перфекционизма или из-за страха приближающегося дедлайна.

Чтобы справиться с прокрастинацией, важно не забывать о своих целях и составить четкое расписание. Так что не откладывайте празднование Дня борьбы с прокрастинацией на потом!

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Какие еще праздники отмечают в мире 6 сентября

День продающего сторителлинга;

День чтения книг в США.

Какой церковный праздник 6 сентября

Перенесение мощей святителя Петра Московского, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца

Святой Петр родился на Волыни и уже в 12 лет поступил в монастырь. Достигнув священства, он основал свою обитель на берегу реки Рати и прославился в окрестных землях благодаря духовным подвигам и чудесам. В 1308 году Петра назначили митрополитом — в эпоху татаро-монгольского ига святой активно призывал враждовавших князей к единству. Митрополит пророчески предсказал освобождение русской земли от ордынцев и скорое возвышение Москвы как столицы.

В 1325-м по просьбе Ивана Калиты Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Через год святой отошел к Богу. Главными подвигами Петра Церковь считает борьбу за единство Русского государства и благословение столичного статуса Москвы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 6 сентября

Празднование в честь Петровской иконы Божией Матери;

День памяти священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова;

День памяти равноапостольного Космы Этолийского.

Приметы на 6 сентября

В народном календаре 6 сентября известно под названием Евтихий Тихий — как правило, в этот день стояла «тихая» погода, хотя сам день считался опасным: люди старались не выходить в лес, чтобы не заблудиться и не повстречаться с нечистью.

6 сентября не стоит стоять на ветру и тем более поворачиваться против ветра — можно «сдуть» удачу.

В этот день нужно стараться вести себя максимально тихо — не ругаться и не кричать, — чтобы не навлечь неприятности.

Утром 6 сентября нельзя смотреть на рассвет — по поверьям, это может привести к сильной болезни.

Если в этот день слышны крики синиц, то погода скоро сильно испортится.

Кто родился 6 сентября

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Свои главные хиты — «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер» — лидер группы «Ласковый май» записал в возрасте 13-16 лет. К концу 1980-х Юрия Шатунова знали и любили по всему Советскому Союзу. В 1991-м он ушел из группы и занялся сольным творчеством. В 2019 году музыкант выпустил свой последний альбом «Любимые песни».

Джон Дальтон (1766-1844)

Английский химик и физико, который в 1794 году впервые описал цветовую слепоту – позже этот дефект зрения стали называть «дальтонизмом» в его честь. Кстати, сам Дальтон тоже был дальтоником.

Кто еще родился 6 сентября