Россия
11:05, 8 сентября 2025Россия

Наследство покончившего с собой Старовойта начали делить

Федеральная нотариальная палата открыла дело о наследстве Старовойта
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Москве начали делить наследство покончившего с собой экс-министра транспорта России, бывшего главы Курской области Романа Старовойта. Информация об открытии дела размещена в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Согласно данным по запросу с фамилией, именем и отчеством Старовойта и датой его смерти, делом под номером 40607472-5/2025 занимается московский юрист Ольга Струкова. Другие подробности не приводятся.

По информации из открытых источников, с 2021 года Старовойт находился в разводе. У него две дочери — 15-летняя Анастасия и 18-летняя Ангелина. На момент смерти бывший министр состоял в отношениях с 25-летней Полиной Копыловой, в 2024 году окончившей Курский государственный медицинский университет. Как стало известно журналистам, «движущим звеном» в их романе была 60-летняя мать девушки, которая мечтала о богатом зяте. В июле также появилась версия о возможном браке Старовойта и Копыловой.

О смерти бывшего министра транспорта стало известно 7 июля, в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Тело Старовойта нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом обнаружили его наградной пистолет. Похороны состоялись 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На них присутствовали как супруга политика с детьми, так и его девушка.

