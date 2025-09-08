В стране БРИКС забеспокоились из-за риска вторичных санкций

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о рисках вторичных западных санкций

За последнее время риски введения вторичных санкций со стороны западных стран заметно выросли, что ставит под угрозу дальнейшее укрепление торгово-экономических связей в рамках БРИКС. Такое мнение в ходе онлайн-саммита группы развивающихся стран высказал президент Бразилии Лула да Силва. Его слова приводит пресс-служба правительства латиноамериканского государства.

В состав БРИКС, кроме Бразилии, также входят Россия, Китай, Индия, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. Да Силва заявил, что возросшие риски вторичных западных санкций наносят вред торгово-экономическому потенциалу всей группы. «Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам», — констатировал глава Бразилии.

Он также указал на необходимость противостоять принципу «разделяй и властвуй», которому в своей политике придерживаются западные страны. Одностороннее давление на БРИКС является неприемлемым для группы, заявил Да Силва. «БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — резюмировал президент Бразилии.

Приверженность развивающихся стран общим для всего мира международным правилам торговли должна стать ответом на одностороннее санкционное давление Запада, добавил он. Дальнейшая торговая и финансовая интеграция БРИКС поможет смягчить негативные последствия от политики протекционизма, которой, в частности, придерживаются действующие власти США во главе с президентом Дональдом Трампом. «Вместе мы [страны БРИКС] представляем 40 процентов мирового ВВП, 26 процентов глобальной торговли и почти 50 процентов населения мира», — заключил Да Силва.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила об обсуждении властями Евросоюза введения вторичных санкций против Китая за продолжающиеся закупки российских энергоресурсов, включая нефть и газ. До этого за аналогичные действия поплатилась Индия, товары которой Трамп обложил повышенными 50-процентными пошлинами.

Премьер-министр страны БРИКС Нарендра Моди в ответ на ужесточение таможенной политики США заявил о готовности заплатить высокую цену и пообещал поддержать местных производителей, оказавшихся в затруднительном положении из-за внушительной зависимости от американского рынка сбыта. В местной Торгово-промышленной палате предупредили, что в противном случае индийский экспорт может просесть на 10-15 процентов, а миллионы рабочих мест окажутся под угрозой сокращения.