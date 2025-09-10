Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
21:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
Финляндия
Сегодня
17:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:36, 10 сентября 2025Спорт

Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

Мессив впервые стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси впервые за свою карьеру стал лучшим бомбардиром отборочного турнира на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года, передает Opta.

«Месси забил восемь голов в 12 матчах, а Аргентина выиграла южноамериканский отбор», — сказано в публикации.

На второй строчке расположились Мигелито (Боливия) и Луис Диас (Колумбия), они забили по семь голов. Путевки на ЧМ-2026 также получили из южноамериканской группы Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай, Боливия сыграет в стыках.

Ранее Месси признался в нежелании завершать карьеру. «Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», — заявлял футболист.

До этого Мессии допустил отказ от участия в ЧМ-2026 года. По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Против футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы

    Макрон отреагировал на «инцидент с дронами» в Польше

    Россия отреагировала на инцидент с дронами в Польше

    Премьер Польши назвал инцидент с дронами масштабной провокацией

    Люди стали чаще покупать дорогие смартфоны

    Собиравшегося в Турцию россиянина задержали в аэропорту из-за золотых часов

    Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

    Агента ГУР Украины поймали на сборе данных о российских военных объектах

    Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости