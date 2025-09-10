Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

Мессив впервые стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси впервые за свою карьеру стал лучшим бомбардиром отборочного турнира на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года, передает Opta.

«Месси забил восемь голов в 12 матчах, а Аргентина выиграла южноамериканский отбор», — сказано в публикации.

На второй строчке расположились Мигелито (Боливия) и Луис Диас (Колумбия), они забили по семь голов. Путевки на ЧМ-2026 также получили из южноамериканской группы Эквадор, Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай, Боливия сыграет в стыках.

Ранее Месси признался в нежелании завершать карьеру. «Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», — заявлял футболист.

До этого Мессии допустил отказ от участия в ЧМ-2026 года. По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.