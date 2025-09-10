Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

Нападающий Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил пять мячей в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) и установил рекорд европейского футбола в XXI веке. Об этом пишет ESPN.

25-летний футболист стал первым европейским игроком, сделавшим пента-трик, с 1977 года. Исторический рекорд до него установил австриец Ханс Кранкль, который забил шесть мячей в ворота Мальты.

Игра Холанда принесла Норвегии победу — Молдавия была разгромлена со счетом 11:1. Кроме того, на счету команды четыре гола от Тело Осгора, и по одному мячу забили Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.

Ранее сообщалось о том, что сборная Бразилии проиграла Боливии и потерпела первое поражение при тренере Карло Анчелотти. Матч завершился со счетом 1:0.