Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
21:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
Финляндия
Сегодня
17:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:38, 10 сентября 2025Спорт

Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

Нападающий Холанд забил пять голов в матче отбора на ЧМ и установил рекорд века
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fredrik Varfjell / Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил пять мячей в матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) и установил рекорд европейского футбола в XXI веке. Об этом пишет ESPN.

25-летний футболист стал первым европейским игроком, сделавшим пента-трик, с 1977 года. Исторический рекорд до него установил австриец Ханс Кранкль, который забил шесть мячей в ворота Мальты.

Игра Холанда принесла Норвегии победу — Молдавия была разгромлена со счетом 11:1. Кроме того, на счету команды четыре гола от Тело Осгора, и по одному мячу забили Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.

Ранее сообщалось о том, что сборная Бразилии проиграла Боливии и потерпела первое поражение при тренере Карло Анчелотти. Матч завершился со счетом 1:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Против футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы

    Макрон отреагировал на «инцидент с дронами» в Польше

    Россия отреагировала на инцидент с дронами в Польше

    Премьер Польши назвал инцидент с дронами масштабной провокацией

    Люди стали чаще покупать дорогие смартфоны

    Собиравшегося в Турцию россиянина задержали в аэропорту из-за золотых часов

    Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

    Агента ГУР Украины поймали на сборе данных о российских военных объектах

    Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости