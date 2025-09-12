Мир
12:13, 12 сентября 2025Мир

МИД Финляндии вызовет посла России

МИД Финляндии вызовет посла России из-за инцидента с дронами в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России Павла Кузнецова в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финский МИД.

«Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было нарушено. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. Он отметил, что это были российские БПЛА, однако не привел никаких доказательств.

В свою очередь в Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.

