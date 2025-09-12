Путешествия
14:11, 12 сентября 2025

В Евросоюзе задумались о квотах на шенгенские визы для россиян

Депутат ЕП Здеховски: Евросоюз может усложнить получение шенгена для россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Евросоюзе (ЕС) задумались о квотах на шенгенские визы для россиян. Об этом чешский депутат в Европарламенте (ЕП) Томаш Здеховски рассказал в беседе с «Известиями».

Это может усложнить получение разрешения на въезд в страны ЕС для соотечественников. При этом полный запрет для россиян депутат назвал маловероятным сценарием. «Более реалистичным является сохранение ограничений, увеличение сроков оформления, повышение сборов или строгие ограничения на количество выдаваемых виз, особенно в странах, которые больше всего обеспокоены рисками для безопасности», — сказал он.

Здеховски также отметил, что южноевропейские страны, зависящие от туризма, не поддерживают жесткие ограничения на выдачу виз. Такой же позиции придерживаются и Германия с Францией, подчеркнул он. При этом прибалтийские страны, Польша и Финляндия стремятся к ограничению «шенгена» для граждан России.

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер в беседе с «Известиями» не исключил полный запрет на выдачу виз россиянам. По его словам, вопрос шенгена есть на повестке ведомства, а в ЕП многие депутаты настроены против России.

«Риск полного запрета существует, но станет ли это реальностью, сказать невозможно. Мы живем в иррациональном и зачастую истеричном климате. В таких обстоятельствах, к сожалению, нельзя исключать глупых и несправедливых решений», — заявил Картхайзер.

12 сентября стало известно, что правительство Германии захотело ужесточить правила для выдачи шенгенских виз российским туристам.

