Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

Подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сейдамета Османова, вернувшегося из российского плена, назначили на руководящую должность.

Как рассказали в силовых структурах РФ, он стал командиром 115-й украинской отдельной механизированной бригады. Предшественника военачальника — Дениса Билыка — отстранили от службы из-за поражений в боях. Причиной его увольнения стали высокие потери ВСУ и обвал фронта на рубеже Боровская Андреевка — Зеленый Гай.

Украинские пленные рядом с автобусами после обмена, 19 апреля 2025 года Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Подразделение Османова массово сдалось в плен в 2022 году

Источник ТАСС рассказал, что подполковник ВСУ ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты. Уточняется, что ее военнослужащие массово сдались в плен в городе Мариуполе в 2022 году.

Заменит Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать источник ТАСС в силовых структурах

Пленный украинский военный в Запорожской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Неподготовленных новобранцев в ВСУ стали брать в штурмовики

Также в российских силовых структурах уточнили, что командование 425-го отдельного штурмового полка украинской армии «Скала» комплектует штурмовые группы из мобилизованных, не прошедших необходимую подготовку.

Отмечается, что речь идет о новобранцах, которые находились в учебных центрах не более недели. Таким образом указанное подразделение ВСУ пытается экстренно доукомплектовать штурмовые группы для быстрой отправки их на штурмы.

ВСУ перебросили иностранных наемников на один участок

Кроме того, в силовых структурах России сообщили, что командование украинской армии перебросило наемников из Польши, Латинской Америки и англоязычных стран в Красноармейск (украинское название — Покровск).

По данным источника, «латиноамериканцы, поляки, англоязычные наемники — их практически всех сейчас перебросили с сумского направления в Красноармейск». Еще одна часть группировки ВСУ с сумского направления была переброшена в Димитров, в окрестности Родинского и Доброполья.

В России назвали косвенный признак подготовки ВСУ к сдаче Красного Лимана

Военный эксперт Андрей Марочко говорил, что украинские военные готовятся оставить Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, солдаты ВСУ будут по максимуму «выжимать из населения [города] все ценное, чтобы это не досталось российским войскам». Спикер обратил внимание, что жители Красного Лимана и окрестных населенных пунктов ДНР отмечают «увеличение бесчинств и мародерства» со стороны военнослужащих Киева на фоне успехов Вооруженных сил России в районах соседних Торского и Кировска» (украинское название — Заречное).