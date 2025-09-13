Экономика
15:10, 13 сентября 2025Экономика

США ввели санкции против десятков китайских компаний за связи с Россией

Власти США ввели санкций против 32 иностранных компаний за поставки в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Министерство торговли США расширило список компаний, в отношении которых введены санкции за передачу в Россию технологий для российской военной сферы, продажу в стране американских товаров без разрешения и экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю. Об этом говорится в документе ведомства.

Под ограничительные меры попали 23 компании из Китая, три — из Турции, две — из Объединенных Арабских Эмиратов. Также наказаны были по одной компании из Индии, Ирана, Сингапура, Тайваня и Турции. Как указали в правительстве США, их действия противоречат интересам национальной безопасности и внешней политике Вашингтона.

Ранее стало известно, что на фоне разочарования президента США Дональда Трампа в России, которую он в последнее время начал считать виновной в отсутствии прогресса в прекращении боевых действий на Украине, Белый дом активизировал угрозы введения вторичных санкций. Глава Белого дома подчеркнул, что его терпение кончается быстро.

В отношении Индии, остающейся одним из главных покупателей российской нефти, уже введены дополнительные пошлины в размере 25 процентов, что увеличило их совокупный размер в два раза. СМИ утверждают, что Вашингтон призывает Европу и страны G7 ввести пошлины в размере от 50 до 100 процентов по такому поводу в отношении Индии и Китая, хотя в руководстве ЕС считают более эффективными иные способы давления, и о них еще придется договориться.

