12:00, 14 сентября 2025МирЭксклюзив

Вызвавшую тревогу в Европе реакцию Трампа на инцидент с дронами в Польше объяснили

Политолог Блохин: Евросоюз пытается направить Трампа по пути русофобии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Евросоюз безуспешно пытается направить президента США Дональда Трампа по пути русофобии, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил вызвавшую тревогу в Европе реакцию американского лидера на инцидент с дронами в Польше.

«Главная цель этой провокации с дронами заключалась в том, чтобы нивелировать весь эффект, который возник на саммите между [президентом России Владимиром] Путиным и Трампом на Аляске, саботировать весь переговорный процесс. По сути, тут два варианта: либо переговоры, либо война. Очевидно, что в этой провокации заинтересованы и поляки, и украинцы, и Евросоюз в первую очередь. Поэтому они и недовольны оценкой Трампа», — отметил Блохин.

По словам политолога, Трамп, в отличие от союзников по блоку НАТО, сторонник переговоров.

«Такая же провокация была и при [экс-президенте США Джо] Байдене, когда украинская ракета залетела на территорию Польши. Тогда поляки предлагали США чуть ли не отправить войска на Украину», — напомнил он.

Раскол между США и ЕС возник автоматически с приходом Трампа. Он будет сохраняться и дальше

Константин Блохинполитолог-американист

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Европу встревожила сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше.

По словам американского лидера, случившееся могло произойти по ошибке. Он также заявил, что не собирается никого защищать.

В ночь с 9 на 10 сентября границу Польши пересекли дроны. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников. Не приведя никаких доказательств, поляки обвинили в произошедшем Москву.

Позднее в Министерстве обороны России ответили на это обвинение, заявив, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.

