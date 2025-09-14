«Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

Reuters: Европу тревожит сдержанная реакция Трампа на инцидент с БПЛА в Польше

Европу встревожила сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам нескольких дипломатических источников, пожелавших остаться анонимными, в Европе реакция на действия Трампа в связи с этим инцидентом варьировалась от недоумения до смятения и беспокойства Reuters

Один из собеседников агентства также заявил, что на данный момент никто в НАТО не чувствует уверенности в отношении США.

Молчание Вашингтона просто оглушительно Reuters

Отмечается, что в Европе сдержанную реакцию Трампа на инцидент интерпретировали как очередное проявление его политики «Америка прежде всего», направленной на то, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за свою безопасность и увеличили собственные расходы по оказанию помощи Украине.

В ночь на 10 сентября дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

Трамп прокомментировал инцидент с дронами, нарушившими воздушное пространство Польши. По словам американского лидера, это могло произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, выразив надежду на ее завершение.

Позднее политик заявил, что не собирается никого защищать в ситуации с беспилотниками.

Я не собираюсь никого защищать. Польша их сбила Дональд Трамп президент США

Однако глава Белого дома отметил, что в любом случае не стоило дронам находиться вблизи Польши.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласился с Трампом в том, что залет дронов на территорию республики был ошибкой. «В ночь, когда в небе Польши оказались 19 беспилотников, над Украиной пролетело 400 БПЛА, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — указал дипломат.

Инцидент с дронами в Польше показал отстраненность Трампа от защиты Европы

Трамп не заинтересован в том, чтобы защищать Европу, о чем свидетельствует инцидент с дронами на территории Польши. Такое мнение выразила американская газета The New York Times.

Авторы материала указали, что Трамп отреагировал на случившееся так, будто от США ничего не зависит.

Это стало последним примером того, когда [США] заняли позицию стороннего наблюдателя при президентстве Трампа The New York Times

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер также отметил сдержанную реакцию американского лидера. По его словам, это показывает, что он не считает безопасность Европы важной для Вашингтона.

Многие страны НАТО сомневаются в том, что США будут их защищать в случае нападения, как это предполагает пятая статья устава альянса, добавил дипломат.

Этот эпизод подчеркивает, что Трамп, в отличие от всех президентов, начиная с [Франклина] Рузвельта, не считает безопасность Европы основополагающей для безопасности Америки Иво Даалдер бывший посол США в НАТО

В свою очередь генсек альянса Марк Рютте сообщил, что блок в ответ на инцидент с дронами в Польше проведет операцию «Восточный часовой» по укреплению своего восточного фанга.

Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США намерены обсудить инцидент с дронами в Польше с партнерами по НАТО до принятия конкретных решений. По его словам, сейчас альянсу нужно выяснить, были ли эти беспилотники намеренно направлены на Польшу или это был случайный инцидент. Несмотря на это, Рубио назвал данное происшествие «неприемлемым и опасным».

Польша осознала слабость НАТО после инцидента с дронами

Польша после инцидента с дронами на своей территории осознала истинную сущность НАТО, а именно его слабость, отметила австрийская газета Kurier.

Внутри страны этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны [НАТО] Kurier

В Польше давно хотят создания системы защиты от беспилотников вдоль восточного фланга НАТО, однако пока ни одна страна альянса не захотела взять на себя реализацию данного проекта. При этом польская система защиты от беспилотников SKYctrl едва работает и часто вовсе не видит дроны, подчеркивает газета.

