Слова Небензи на заседании Совбеза ООН вывели Варшаву из себя. Что он сказал?

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту с дронами в Польше прокомментировал произошедшее. Однако его речь возмутила Варшаву. Российского дипломата обвинили во лжи.

Небензя обвинил Польшу в раздувании ситуации

Постпред России, комментируя инцидент с дронами, призвал проанализировать реальные масштабы последствий и сравнить их «с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем». По его словам, это выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейской партии войны, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта.

Поврежденный беспилотником дом в Польше Фото: Czarek Sokolowski / AP

Вместе с тем он напомнил, что Москва не хочет эскалации напряженности с Польшей.

Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряженности с Варшавой. Повторяем это и сейчас Василий Небензя постпред России при ООН

Кроме того, Небензя подчеркнул, что РФ открыта к «конструктивному взаимодействию со всеми, кто действительно заинтересован в деэскалации и установлении мира в Европе».

Представители Варшавы назвали ложью слова Небензи

Речь Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возмутила Польшу. На это обратил внимание польский журнал Najwyższy Czas (NC).

«Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что Польша обвинила Небензю во лжи.

Сбитые над Польшей беспилотники оказались пустышками

Премьер-министр Польши Дональд Туск утром 10 сентября заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство республики. По его словам, это сделали российские беспилотники. Однако доказательств своих слов о принадлежности БПЛА он не привел. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

Упавший в Польше беспилотник Фото: Dariusz Stefaniuk / Reuters

В Министерстве обороны России, комментируя инцидент, заверили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. По данным ведомства, целями являлись объекты на западе Украины. Кроме того, отмечалось, что у российских БПЛА ограничена дальность полета.

Несмотря на это, НАТО заявило о проведении операции «Восточный часовой» «для дальнейшего укрепления позиций на восточном фланге». Эта миссия якобы стала ответом на инцидент с дронами в Польше.

Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сообщил 14 сентября, что якобы вторгшиеся в воздушное пространство республики дроны не были начинены взрывчаткой, несмотря на технические возможности.