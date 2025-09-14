Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:10, 14 сентября 2025Интернет и СМИ

Видео о ручках с исчезающими чернилами на выборах в Брянской области оказалось вбросом

Видео о ручках с исчезающими чернилами на участках в Брянской области — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В соцсетях появилось фейковое видео, якобы снятое на 71-м избирательном участке в Брянской области. Утверждается, что туда завезли ручки с исчезающими чернилами. Примечательно, что данная информация не получила распространения в российских СМИ.

Запись сделана крупным планом. На ней видны лишь блокнот и рука с зажатой в ней ручкой. Мужской голос за кадром утверждает, что украл ее с участка. Автор ролика ставит на листе галочку, а затем стирает ее другим концом ручки. В конце ролика он задает вопрос: «Как ты думаешь, за кого проголосуют там?»

Примечательно, что на видеозаписи не видна окружающая обстановка и человек, который держит ручку. Также отсутствует геолокация или подпись, говорящая о том, кто и когда снял данное видео. Таким образом, подтвердить его достоверность невозможно.

Утверждать о том, что в кадр попал российский паспорт, тоже нельзя, так как видно, что на самом деле это обложка с подписью «паспорт» и гербом РФ, под которой может скрываться любой документ, в том числе другой страны. Заказать подобную обложку можно в любом интернет-магазине. Кроме того, на кадрах не показан избирательный участок или бюллетень. Таким образом, можно сделать вывод, что видео является постановкой. Также подозрительно звучит произношение фразы «за кого проголосуют» — с так называемым «гэканьем».

Фейк аналогичен вбросу 14 марта 2024 года о том, что на избирательные участки на президентских выборах завезли ручки с исчезающими чернилами. Тогда информация также появились в соцсетях. Видео тоже было снято крупным планом, на нем демонстрировалось, как надпись исчезает при нагревании. В 2020 году также распространился фейк о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках. Тогда проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

Фейки про голосования распространяются регулярно. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, они создаются из-за того, что в ходе голосования фиксируется мало нарушений, а «выполнять задания западных кураторов надо».

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что «дискредитаторы» используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

    Памфилова сообщила о беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК

    Россиянин принял начальника за зверя и выстрелил в него

    Бывший посол России назвал гарантии безопасности для Украины опасной затеей

    Русскую кухню вытеснили в родной экономике

    Пять украинских беспилотников сбили утром над Россией

    Названа стоимость квартир в знаменитых сталинских высотках в Москве

    В Госдуме оценили отказ украинских гимнасток от участия в турнире из-за Мельниковой

    Стало известно о планах Украины и ЕС подписать обновленное торговое соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости