Видео о ручках с исчезающими чернилами на выборах в Брянской области оказалось вбросом

Видео о ручках с исчезающими чернилами на участках в Брянской области — фейк

В соцсетях появилось фейковое видео, якобы снятое на 71-м избирательном участке в Брянской области. Утверждается, что туда завезли ручки с исчезающими чернилами. Примечательно, что данная информация не получила распространения в российских СМИ.

Запись сделана крупным планом. На ней видны лишь блокнот и рука с зажатой в ней ручкой. Мужской голос за кадром утверждает, что украл ее с участка. Автор ролика ставит на листе галочку, а затем стирает ее другим концом ручки. В конце ролика он задает вопрос: «Как ты думаешь, за кого проголосуют там?»

Примечательно, что на видеозаписи не видна окружающая обстановка и человек, который держит ручку. Также отсутствует геолокация или подпись, говорящая о том, кто и когда снял данное видео. Таким образом, подтвердить его достоверность невозможно.

Утверждать о том, что в кадр попал российский паспорт, тоже нельзя, так как видно, что на самом деле это обложка с подписью «паспорт» и гербом РФ, под которой может скрываться любой документ, в том числе другой страны. Заказать подобную обложку можно в любом интернет-магазине. Кроме того, на кадрах не показан избирательный участок или бюллетень. Таким образом, можно сделать вывод, что видео является постановкой. Также подозрительно звучит произношение фразы «за кого проголосуют» — с так называемым «гэканьем».

Фейк аналогичен вбросу 14 марта 2024 года о том, что на избирательные участки на президентских выборах завезли ручки с исчезающими чернилами. Тогда информация также появились в соцсетях. Видео тоже было снято крупным планом, на нем демонстрировалось, как надпись исчезает при нагревании. В 2020 году также распространился фейк о ручках с исчезающими чернилами на избирательных участках. Тогда проходило голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

Фейки про голосования распространяются регулярно. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, они создаются из-за того, что в ходе голосования фиксируется мало нарушений, а «выполнять задания западных кураторов надо».

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что «дискредитаторы» используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».