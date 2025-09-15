Спорт
Амур
5:4
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
2:0
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
5:4
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
5:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
21:01, 15 сентября 2025Спорт

ISU объяснил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

ISU: Тренер Глейхенгауз не прошел процедуру проверки к отбору на Олимпиаду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил недопуск хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В ISU заявили, что специалист не прошел процедуру проверки. По их мнению, он не соответствовал критериям отбора.

Ранее Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Аделии Петросян.

20 августа Международный союз конькобежцев включил Петросян и россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости