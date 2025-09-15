ISU объяснил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

ISU: Тренер Глейхенгауз не прошел процедуру проверки к отбору на Олимпиаду

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил недопуск хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отборочному турниру фигуристов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В ISU заявили, что специалист не прошел процедуру проверки. По их мнению, он не соответствовал критериям отбора.

Ранее Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру фигуристов. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения Аделии Петросян.

20 августа Международный союз конькобежцев включил Петросян и россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов.