22:48, 14 сентября 2025Россия

Раскрыта итоговая явка среди проголосовавших с помощью ДЭГ россиян

Минцифры: Итоговая явка на выборах через ДЭГ составила 90,54% голосов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 90,54 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры.

По данным ведомства, в общей сложности на федеральной платформе ДЭГ отдали свои голоса более 1,5 миллиона человек. Возраст большей части избирателей в онлайне составил от 35 до 50 лет, в остальном же он распределился следующим образом: 29 процентов — от 35 до 50 лет, 27 процентов — старше 50.

Лидерами среди регионов по числу проголосовавших на платформе ДЭГ стали Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.

Как стало известно ранее, общественные штабы подготовили 72 950 наблюдателей в 56 российских регионах в рамках единого дня голосования (ЕДГ) 12-14 сентября. Вечером в воскресенье, 14 сентября, глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что ЕДГ в стране подошел к концу.

