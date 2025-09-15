В России завершился Единый день голосования

Памфилова сообщила о завершении Единого дня голосования в России

В российских регионах подошел к концу единый день голосования (ЕДГ). Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, передает агентство РИА Новости.

Говоря о предварительных результатах, руководитель ЦИК отметила, что к настоящему времени уже подсчитываются голоса и вводятся протоколы.

Ранее в МВД заявили о пресечении попытки оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа. По словам начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка ведомства Ленара Габдрахманова, находящиеся за границей призывали своих «малых сторонников» прийти одновременно на избирательные участки, чтобы создать очереди на входе и около урн для голосования, снять все на видео и опубликовал на просторах соцсетей, обвинив власти в неспособности организовать голосование.